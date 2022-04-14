Сбербанк Казахстана продолжит работать в штатном режиме до 12 июля текущего года

Согласно заявлению, Управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с Банком еще на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года.

Это означает, что в течение указанного периода Банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам Банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления, и др.) без каких-либо ограничений по суммам.

Напомним, что ранее было объявлено о введении OFAC блокирующих санкций в отношении российского ПАО «СберБанк» и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals).

Операции с указанной финансовой организацией и другими его дочерними структурами должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

В целом СберБанк Казахстана демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день СберБанк Казахстан обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге.

Таким образом, финансовая устойчивость Банка, вкупе с дополнительной поддержкой от материнской организации, позволит осуществлять бесперебойное обслуживание клиентских платежей и переводов.

Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан в пределах лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан.

Фото: liter.kz