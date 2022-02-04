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04.02.2022

Сбер Банк запустил онлайн кредитование на покупку автомобилей у физлиц

Сбер Банк запустил онлайн кредитование на покупку автомобилей у физлиц

С 3 февраля получить решение на покупку машины в кредит у физического лица можно не выходя из дома.

Один из крупнейших банков в Казахстане, лидер на рынке автокредитования в дилерских центрах, запустил процесс онлайн кредитования на покупку автомобилей с пробегом.

Если прежде оформить кредит было возможно только в автосалонах, то теперь у клиентов Сбера появилась возможность выбрать авто на любой площадке и приобрести ее у физического лица.

«Основной целью банка было упростить путь клиента по приобретению авто. Вывод процесса в онлайн, на наш взгляд, является лучшим решением данной задачи. Одно из преимуществ заключается в том, что можно не только получить решение на запрашиваемую сумму, но и узнать максимальную сумму, которую одобрит Банк»,  - отметил Магомед Гулаев, управляющий директор Сбер Банка.

Основные преимущества:

  • выгодная процентная ставка;
  • отсутствие комиссий и иных платежей;
  • возможность выбора даты погашения;
  • частичное и полное досрочное погашение без штрафных санкций.

Условия выдачи займа:

  • сумма кредита до 20 000 000 тенге;
  • срок кредита до 7 лет;
  • ГЭСВ от 24,8% 
  • страхование авто осуществляется за счет средств Банка;
  • срок эксплуатации авто до 20 лет.

Подача заявки:

Для того чтобы быстро и выгодно оформить автокредит на покупку авто у физического лица достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Sber KZ, зайти в раздел «Сервисы» и нажать на кнопку «Автокредит».

Напомним, Сбер Банк входит в ТОП-3 казахстанских банков второго уровня по основным финансовым показателям. 

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