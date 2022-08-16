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16.08.2022

Саудовский фонд и британская инвесткомпания вложили $900 млн в сеть отелей Aman Group

Саудовский фонд и британская инвесткомпания вложили $900 млн в сеть отелей Aman Group

В рамках сделки Aman Group оценили в $3 млрд.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) и базирующаяся в Лондоне и специализирующаяся на инвестициях в недвижимость компания Cain International вложили $900 млн в Aman Group с целью расширения сети отелей и резиденций компании. Об этом сообщается в понедельник на странице фонда в Twitter.

"PIF совместно с Cain International инвестировал $900 млн в Aman Group, чтобы ускорить глобальную экспансию ультрароскошных отелей и фирменных резиденций в соответствии со стратегией PIF на 2021-2025 годы", - говорится в сообщении саудовского фонда. Как отметил в этой связи заместитель управляющего и руководитель отдела международных инвестиций фонда Турки Альновайзер, эти инвестиции отражают веру PIF "в текущий потенциал индустрии гостеприимства и туризма как на международном уровне, так и в Саудовской Аравии".

Между тем в пресс-релизе британской компании, размещенном на ее сайте, уточняется, что в рамках сделки Aman Group оценили в $3 млрд. Сеть группы состоит из 34 отелей в 20 странах, 12 из которых включают фирменные резиденции под брендом Aman. Еще девять отелей и резиденций находятся на стадии строительства. 

Фото: Alex Wong / Getty Images

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