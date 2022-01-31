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31.01.2022

S&P подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит, прогноз "Стабильный"

S&P подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит, прогноз "Стабильный"

АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" на уровне «B/B» и его рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBBB-», прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба Банка. Несмотря на рост неопределённости, прогнозы по рейтингам БЦК остались прежними после пересмотра критериев.

Рейтинги банка, по мнению Агентства, включают одну дополнительную ступень за счет возможной поддержки государства в случае необходимости, что отражает значительную долю банка в ключевых для него сегментах бизнеса, в том числе в розничном, а также хорошую узнаваемость бренда. 

S&P Global Ratings является одним из мировых лидеров в сфере предоставления независимых исследований и эталонных показателей, связанных с оценкой кредитного риска. Рейтинговое агентство имеет подразделения в 28 странах мира, где работают более 1 500 кредитных аналитиков.

Фото: vlast.kz

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