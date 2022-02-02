S&P подтвердило кредитные рейтинги АО "Нурбанка", прогноз "Стабильный"

В связи с изменением в институциональной структуре РК и пересмотром "S&P Global Ratings" оценки тенденции развития и отраслевых рисков банковского сектора агентство подтвердили рейтинги 8 казахстанских банков, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" подтвердило кредитные рейтинги АО "Нурбанк" на уровне "В-/В", прогноз – "Стабильный".

Эксперты агентства отметили, что их прогноз предполагает отсутствие необходимости для дополнительных вливаний капитала в 2022 году, рост кредитного портфеля примерно на 5-7 % и расходы на формирование дополнительных провизий в объеме эквивалентном 3% среднего объема кредитного портфеля в ближайшие два года.

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