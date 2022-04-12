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12.04.2022

С начала года многодетным семьям было выплачено пособий на сумму 82,2 млрд тенге

С начала года многодетным семьям было выплачено пособий на сумму 82,2 млрд тенге

С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 493,1 тыс. семей на общую сумму 82,2 млрд тенге.

С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 493,1 тыс. семей на общую сумму 82,2 млрд тенге, в том числе за март данный вид пособия получили 499,3 тыс. семей на общую сумму 27,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты. 

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 49 100 тенге (4 детей), 61 383 тенге (5 детей), 73 666 тенге (6 детей), 85 948 тенге (7 детей), с 8 детьми – 98 016 тенге, с 9 детьми – 110 268 тенге, с 10 детьми – 122 520 тенге, с 11 – 134 772 тенге, с 12 – 147 024 тенге, с 13 – 159 276 тенге, с 14 – 171 528 тенге, с 15 – 183 780 тенге, с 16 – 196 032 тенге или 12 252 тенге на каждого ребенка.

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