С начала года граждане России и Белоруссии открыли почти 12 тыс. счетов для физлиц в казахстанских банках

С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Агентства. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч.

Прирост новых счетов юридических лиц - резидентов Российской Федерации - с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.

В настоящее время порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального Банка и Агентства.