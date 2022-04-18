Рост ВВП Китая в I квартале превысил прогнозы

Темпы роста экономики Китая в первом квартале 2022 года ускорились по сравнению с предыдущим кварталом до 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В четвертом квартале 2021 года китайский ВВП вырос на 4%.

Темпы повышения ВВП, несмотря на жесткие карантинные ограничения, введенные в стране в марте, превзошли консенсус-прогноз экспертов на уровне 4,4%, отмечает Trading Economic

Повышение экономики КНР в январе-марте по сравнению с предыдущими тремя месяцами составило 1,3% (1,5% в четвертом квартале). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 0,6%.

В сообщении ГСУ отмечается, что китайская экономика продолжила расти в первом квартале, несмотря на многочисленные проблемы как внутри страны, так и за рубежом.

Политика "нулевой толерантности" к COVID-19 в КНР ограничила производство и потребительские расходы внутри страны. При этом российско-украинский конфликт и санкции, введенные в отношении РФ, привели к скачку цен на энергоносители, металлы и пшеницу, а также еще больше подорвали глобальные цепочки поставок.

Продажи жилья в Китае в первом квартале упали на 25,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, объемы нового строительства уменьшились на 17,5%.

Многие экономисты скептически относятся к возможности достижения Пекином цели увеличения ВВП на 5,5% в 2022 году, поскольку спрос на товары китайского экспорта в США и Европе ослабляется на фоне рекордной за несколько десятилетий инфляции, отмечает The Wall Street Journal.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%". В 2020 году экономика страны выросла на 2,2%.

Фото: gazeta.ru