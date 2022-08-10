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10.08.2022

Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 3,2%

Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 3,2%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Алихана Смаилова.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Президента. 

По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь.

Премьер-министр проинформировал Президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Глава Правительства доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала. Алихан Смаилов также рассказал о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.

Кроме того, Премьер-министр представил Главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы.

Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения.

Фото: пресс-служба Президента РК

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