Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%

В своем выступлении глава МНЭ сообщил, что за этот период темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%. По основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта.

«Рост в реальном секторе составил 4,8%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%», - уточнил А.Куантыров.

По его словам, среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность, водоснабжение и сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%. В частности, инвестиции выросли в образовании – на 71,1%, госуправлении; социальном обеспечении – на 55,1%, научной и технической деятельности – на 35,9%, здравоохранении – на 27,8%, операциях с недвижимым имуществом – на 20,4%, торговле – на 13,9%, строительстве – на 10,7%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Акмолинской области», - подчеркнул глава ведомства.

По данным Миннацэкономики, в январе-апреле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 40,8% и составил $39,7 млрд. Показатель по экспорту вырос на 60%, превысив $26 млрд. Импорт товаров - $13,2 млрд. В целом, положительный торговый баланс составил $13,2 млрд.

Обрабатывающая промышленность сохраняет высокий темп роста. Объем производства вырос на 5,3%.

«16 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Костанайской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях», - отметил А.Куантыров.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен рост производства продукции машиностроения – на 9,9%, в том числе автомобилестроения – на 22,8%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 17,3%, стройматериалов – на 5,2%, напитков – на 18,3%, пластмассовых изделий – на 11,4%, готовых металлических изделий – на 10,2%, фармацевтической продукции – на 4,7%, одежды – на 9,9%.

«В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 4,3%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,9%, добыче газа – на 6,3%, добыче сырой нефти – на 4,7%, добыче угля – на 2,2%, добыче металлических руд – на 1,9%», - сообщил глава ведомства.

По итогам января-мая текущего года ввод жилья вырос на 3,4%, составив 4,7 млн. кв. м жилья. Положительная динамика зафиксирована в 13 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в городе Шымкент, а также в Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,3%.

«По всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах – Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент», - заключил министр.

Фото: journaljemt.com