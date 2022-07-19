Российский регулятор обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, передает Investing.com. Согласно заключению ведомства, компания нарушила антимонопольное законодательство, запретив разработчикам приложений сообщать клиентам о том, что оплатить покупки можно вне AppStore.

«Пункт 3.1 руководства по рассмотрению AppStore запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами AppStore, а также использовать альтернативные способы оплаты», — говорится в сообщении ФАС.

По информации ФАС, Apple требует от разработчиков удалять ссылки на их интернет-ресурсы, а также делать так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в AppStore.

В ФАС сообщили, что штраф для Apple определят в ходе административного расследования.

Фото: Reuters