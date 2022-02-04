Российские автоконцерны заявили о рисках в случае пересмотра ставок утильсбора

Российские автопроизводители видят риски для своего бизнеса в Казахстане в связи с намерением местных властей повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, пишут "Ведомости".

Соответствующее поручение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал 11 января на заседании мажилиса (парламента). СМИ сообщали, что пересмотр ставок сбора должен пройти уже этой зимой. Токаев поручал прекратить полномочия прежнего сборщика утильсбора - ТОО "Оператор РОП", которое, по данным казахстанских СМИ, связано с младшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией. Сейчас в Казахстане работает межведомственная рабочая группа, в которую входят представители минэкологии и министерства индустрии и инфраструктурного развития. Они должны в течение месяца предложить новый размер утильсбора на машины.

Утильсбор в Казахстане взимается с 2016 г. по схеме, сходной с российской. Его размер зависит от базовой ставки и коэффициента, на который она умножается. Базовая ставка в Казахстане в 2022 г. составляет 153,15 тыс. тенге (27,567 тыс. руб.). На легковые автомобили коэффициент варьируется от 3 (электромобили) до 23 в зависимости от объема двигателя, на грузовики он составляет от 7 до 41 в зависимости от полной массы транспортного средства.

Казахстан исторически является одним из ключевых экспортных рынков для российского автопрома. Сборочные мощности здесь есть у всех российских автоконцернов. Lada и "УАЗы" собирает по контракту "Сарыаркаавтопром" в Кустанае, продукцию Группы ГАЗ и "Уралы" - завод "Семаз" в Семипалатинске (Семей). У "КАМАЗа" собственный сборочный завод в Акмолинской области, а также два литейных и 18 сервисных центров.

Представитель "КАМАЗа" сообщил "Ведомостям", что совокупные инвестиции в активы концерна в Казахстане уже составили 12 млрд тенге (2,16 млрд руб.). До 2024 г. планируется вложить еще почти 43 млрд руб. в развитие собственного литейного производства. Отмена или сильное снижение утильсбора негативно повлияет на текущую деятельность компании на ключевом экспортном рынке, отметили в концерне. Это вызовет проблемы с выполнением обязательств по локализации компонентов в республике и сложности с реализацией инвестпроектов, отметил он. В "КАМАЗе" выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время, и подчеркнули, что планы по развитию бизнеса в Казахстане пока не изменились. Сейчас "КАМАЗ инжиниринг" в Казахстане выпускает около 2 тыс. грузовиков в год, это почти треть всего экспорта концерна. В прошлом году там началась сборка магистральных тягачей КАМАЗ-54901 пятого поколения.

"АвтоВАЗ" выступает за сохранение утильсбора в Казахстане, сказал представитель компании "Ведомостям". Средства от сбора помогли бы развивать местный автопром и производство компонентов, а также предотвратить импорт экологически вредных старых машин, объяснил он. "Казахстан является ключевым экспортным рынком для "АвтоВАЗа", и мы планируем развивать наше предложение и услуги в этой стране с помощью двух новых местных дистрибуторов", - сказали в "АвтоВАЗе" компании, не раскрыв объемы инвестиций.

Казахстан является ключевым внешним рынком и для сбыта УАЗа (входит в группу "Соллерс" Вадима Швецова), отметил представитель автопроизводителя. В 2020 г. туда было поставлено 1,004 тыс. машинокомплектов, в 2021 г. - 1,673 тыс. шт., доля экспорта в страну выросла до 30%. Завод в Кустанае собирает весь модельный ряд УАЗа. Предприятию была оказана вся необходимая поддержка для запуска сборки линейки машин "УАЗ", сказал представитель компании, не раскрыв ее объем.

Техника группы "ГАЗ" выпускается в Казахстане с 2017 г. Сейчас в республике организована сборка всех основных моделей коммерческих автомобилей и автобусов ГАЗа, отметил автопроизводитель. По его оценке, доля ГАЗа в сегменте легких коммерческих машин в Казахстане составляет около 65%.

Доля автомобилей местного производства в Казахстане сейчас достигает 75% в массовом сегменте. В целом продажи новых автомобилей в Казахстане в 2021 г. выросли на 26%, до 117,59 тыс. шт., две трети из них местного производства, следует из данных Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

Фото: rupec.ru