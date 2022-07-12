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12.07.2022

Россия впервые оштрафовала Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей

Россия впервые оштрафовала Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Apple Inc. на 2 млн руб., пишет «Интерфакс».

Компания признана виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП о невыполнении требования локализовать данные россиян.

В суде представители Apple просили не привлекать компанию к ответственности. Они заявили, что Apple Inc., которая привлечена к суду, не несет ответственность за обработку данных — за это отвечает компания Apple Distribution.

В свою очередь представитель Роскомнадзора в суде заявила, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные пользователей, является Apple Inc. Помимо этого, на сайте компании отсутствует информация о других юридических лицах, а значит, протокол составлен верно, утверждал Роскомнадзор.

Российские и иностранные компании должны хранить личную информацию россиян только на территории России по закону «О персональных данных». Он действует с 2015 года.

Фото: The Washington Post

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