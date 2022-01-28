  1. Главная
  2. Новости
28.01.2022

Renault, Nissan и Mitsubishi объединяются для совместного производства электромобилей

Renault, Nissan и Mitsubishi объединяются для совместного производства электромобилей

Renault, Nissan и Mitsubishi вложат $26 млрд в совместное производство электромобилей.

Автопроизводители Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. в четверг сообщили о планах инвестировать 23 млрд евро ($26 млрд) в развитие программы по выпуску электромобилей.

В рамках плана альянс намерен довести число общих для всех трех автопроизводителей платформ с четырех до пяти и выпустить на рынок 35 новых моделей электромобилей к 2030 году, говорится в совместном пресс-релизе.

Ожидается, что к 2026 году 80% всех моделей, выпускаемых альянсом, будут создаваться на общих платформах против 60% в настоящее время.

Кроме того, автопроизводители договорились сотрудничать с одними и теми же поставщиками ключевых деталей, благодаря чему затраты на батареи для электромобилей, как ожидается, сократятся на 50% к 2026 году и на 65% к 2028 году.

Акции Renault в ходе торгов в четверг дорожают на 3,2%, бумаги Nissan на закрытие торгов в Токио подешевели на 2,4%, а капитализация Mitsubishi подскочила на 4,8%.

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости