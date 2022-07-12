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12.07.2022

Red Wings откроет два новых пассажирских рейса в Алматы и Актобе

Red Wings откроет два новых пассажирских рейса в Алматы и Актобе

Перелеты будут выполняться в города Алматы и Актобе.

Российская авиакомпания Red Wings в июле откроет два новых пассажирских рейса в казахстанские города Алма-Ата и Актобе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

"В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана совместно с авиационными властями Российской Федерации проработан вопрос открытия двух новых регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией", - говорится в сообщении.

Отмечено, что российская авиакомпания Red Wings с 17 июля текущего года планирует выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алма-Ата - Челябинск с частотой один рейс в неделю по воскресеньям. С 22 июля текущего года авиакомпания будет выполнять полеты по маршруту Актобе - Жуковский с частотой два рейса в неделю по пятницам и воскресеньям.

"Следует отметить, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", - пояснили в пресс-службе. 

Фото: Алексей Кондратов/AVIA.RU

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