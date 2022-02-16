  1. Главная
  2. Новости
В прошлую среду, в 6:40

Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн

Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн

Размер штрафов, которые власти Перу наложат на испанскую компанию Repsol может достигнуть 304 млн солей ($80 млн).

Размер штрафов, которые власти Перу наложат на испанскую компанию Repsol из-за невыполнения требований по устранению последствий разлива нефти к северу от Лимы, может достигнуть 304 млн солей ($80 млн). Об этом сообщил во вторник министр охраны окружающей среды Модесто Монтойя.

"Мы начали процесс применения санкций. <...> Штрафы могут достигнуть 304 млн солей, это мелочь для них", - сказал он журналистам. Видеозапись опубликовала газета La Repubblica.

По словам министра, компания не выполнила требования "по очистке, восстановлению [среды] и срокам, которые ей дали на это".

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у НПЗ Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде. Repsol утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тонга.

Фото: ria.ru

Поделиться
Нефть
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости