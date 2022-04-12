Работникам бюджетной сферы повысят заработную плату в Казахстане

Ералы Тугжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что повышение зарплаты затронет более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигосударственного сектора. Также предусмотрено увеличение трудового дохода 2,8 млн работников крупного бизнеса, получающих государственную поддержку путем установления встречных обязательств бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о планах Правительства по созданию новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, увеличения дохода от предпринимательской деятельности, а также новых производств в фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии и нефтехимической отрасли.

Кроме того, как сообщил заместитель Премьер-министра, предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. К примеру, в рамках проекта «Бақытты отбасы» 20 тысяч многодетных и воспитывающих детей с инвалидностью женщин будут охвачены мерами занятости. Для трудоустройства молодежи будут реализованы проекты «Молодежная практика», «Первое рабочее место», также будут выдаваться гранты до 400 МРП.

По итогам встречи Глава государства отметил исключительную важность повышения доходов населения и поручил держать данный вопрос на особом контроле Правительства.

Фото: akorda.kz