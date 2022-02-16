  1. Главная
  2. Новости
В прошлую среду, в 6:37

Продажи полупроводников побили новые рекорды

Продажи полупроводников побили новые рекорды

Согласно заявлению американской Ассоциации полупроводниковой промышленности, за один только 2021 год глобальный объем продаж полупроводниковой промышленности достиг рекордных $555,9 млрд.

Согласно заявлению американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), за один только 2021 год глобальный объем продаж полупроводниковой промышленности достиг рекордных $555,9 млрд, однако спрос на полупроводники в ближайшие годы, как ожидается, «значительно возрастет». При этом Китай по-прежнему остается крупнейшим рынком этих товаров, которых за прошлый год там было продано на сумму $192,5 млрд, пишет CNBC.

Причиной такого роста продаж полупроводников стало наращивание компаниями производства, чтобы удовлетворить спрос на полупроводники в условиях дефицита микросхем во всем мире.

По словам Джона Нойффера, президента и главного исполнительного директора Ассоциации, «Спрос на производство полупроводников значительно возрастет в ближайшие годы, поскольку микросхемы все больше внедряются в основные технологии настоящего и будущего».

Глобальный дефицит микросхем ударил по всем отраслям производства, от бытовой электроники до автопроизводителей, и многие компании оказались не в состоянии удовлетворить возросший спрос. При этом правительства и законодатели по всему миру пытаются обеспечить поставки микросхем и инвестировать в их производство «поближе к дому».

Так, в прошлом году президент США Джо Байден выделил $50 млрд на производство и исследования полупроводников в рамках пакета экономических стимулов на $2 трлн. Пока этот законопроект находится в процессе разработки и призван создать стимулы для проведения передовых исследований и разработок в этой сфере и обеспечить безопасность цепочек поставок.

Тем временем Европейская комиссия также объявила о новом законе о европейских микросхемах, который выделит до 15 млрд евро ($17,11 млрд) дополнительных государственных и частных инвестиций в этой области до 2030 года.

Китай, по-прежнему зависящий от иностранных технологий в сфере производства полупроводников, тем не менее, нарастил объем их продаж в 2021 году, который составил рекордные $192,5 млрд, что на 27,1% больше, чем на любом другом рынке.

В последние несколько лет эта страна сосредотачивала свое внимание на развитии отечественной индустрии микросхем на фоне геополитической напряженности в отношениях с США, сделав своим приоритетом рост самообеспеченности полупроводниками.

Фото: 3dnews.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости