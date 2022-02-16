Продажи полупроводников побили новые рекорды

Согласно заявлению американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), за один только 2021 год глобальный объем продаж полупроводниковой промышленности достиг рекордных $555,9 млрд, однако спрос на полупроводники в ближайшие годы, как ожидается, «значительно возрастет». При этом Китай по-прежнему остается крупнейшим рынком этих товаров, которых за прошлый год там было продано на сумму $192,5 млрд, пишет CNBC.

Причиной такого роста продаж полупроводников стало наращивание компаниями производства, чтобы удовлетворить спрос на полупроводники в условиях дефицита микросхем во всем мире.

По словам Джона Нойффера, президента и главного исполнительного директора Ассоциации, «Спрос на производство полупроводников значительно возрастет в ближайшие годы, поскольку микросхемы все больше внедряются в основные технологии настоящего и будущего».

Глобальный дефицит микросхем ударил по всем отраслям производства, от бытовой электроники до автопроизводителей, и многие компании оказались не в состоянии удовлетворить возросший спрос. При этом правительства и законодатели по всему миру пытаются обеспечить поставки микросхем и инвестировать в их производство «поближе к дому».

Так, в прошлом году президент США Джо Байден выделил $50 млрд на производство и исследования полупроводников в рамках пакета экономических стимулов на $2 трлн. Пока этот законопроект находится в процессе разработки и призван создать стимулы для проведения передовых исследований и разработок в этой сфере и обеспечить безопасность цепочек поставок.

Тем временем Европейская комиссия также объявила о новом законе о европейских микросхемах, который выделит до 15 млрд евро ($17,11 млрд) дополнительных государственных и частных инвестиций в этой области до 2030 года.

Китай, по-прежнему зависящий от иностранных технологий в сфере производства полупроводников, тем не менее, нарастил объем их продаж в 2021 году, который составил рекордные $192,5 млрд, что на 27,1% больше, чем на любом другом рынке.

В последние несколько лет эта страна сосредотачивала свое внимание на развитии отечественной индустрии микросхем на фоне геополитической напряженности в отношениях с США, сделав своим приоритетом рост самообеспеченности полупроводниками.

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