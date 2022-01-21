Президент призвал казахстанский бизнес совместно выстраивать новую экономическую политику

Казахстанское бизнес-сообщество должно совместно с государством выстраивать новую экономическую политику. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с крупными предпринимателями страны.

"Надо перевернуть страницу и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана", - сказал он.

По словам главы государства, которые приводит агентство Kazinform, основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.

"Абсолютно уверен в том, что в успешной реализации социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия. Потому что именно бизнес-элите страны есть что терять. Но вместе с тем есть хорошие возможности для дальнейшего расширения своего дела", - указал президент.

Фото: vlast.kz