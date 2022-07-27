Президент Казахстана и премьер Грузии обсудили торговое и инвестиционное сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нур-Султане с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии. Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между государствами региона", - говорится в сообщении.

Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества, а также важность объединения совместных усилий. "Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача - укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения", - подчеркнул он.

В свою очередь Гарибашвили подтвердил заинтересованность своей страны в укреплении контактов. "Я приехал с важным посылом - мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150%. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу", - отметил премьер-министр Грузии.

Фото: akorda.kz