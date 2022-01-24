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24.01.2022

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. "Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. "Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", - заявил Саркисян.

В своем заявлении президент Армении отметил, что в начале 1990-х годов, когда произошли серьезные геополитические изменения, армянский народ получил широчайшие возможности для создания собственного независимого государства.

"Наша миссия заключалась не в том, чтобы заменить один флаг другим, а в том, чтобы построить страну, которая спустя века вновь обеспечит безопасность, прогресс и процветание армян. Подчеркну, что главный смысл существования независимого государства - это способность брать на себя и нести ответственность, когда мы осознаем, что только мы, как единое целое, являемся строителем своих побед, виновником своих поражений. Воодушевленный такой исторической возможностью, я, как и многие мои соотечественники, посвятил себя этой миссии. По разным причинам мое участие на разных этапах менялось, но я не переставал верить в наш конечный национальный успех", - заявил Саркисян.

Саркисян был избран президентом парламентом Армении в начале марта 2018 года и вступил в полномочия 9 апреля. В соответствии с новой Конституцией, в соответствии с которой Армения перешла на парламентскую форму правления, президент избирается сроком на семь лет.

Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля.

Фото: rbc.ru

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