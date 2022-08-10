Премьер-министр Японии провел перестановки в правительстве

Премьер-министр оставил на своем посту генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, министра иностранных дел Есимасу Хаяси и министра финансов Сюнъити Судзуки.

Тэцуо Сайто продолжит занимать пост министра государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма.

Ясукадзу Хамада, занимавший пост министра обороны с 2008 по 2009 год, снова занял должность, заменив Нобуо Киси.

В свою очередь, Киси станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Новым министром экономической безопасности назначена глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

Таро Коно, который был министром иностранных дел с 2017 по 2019 год, получил пост министра цифровизации.

Экс-министр экономического развития Ясутоси Нисимура, который отвечал за ответ правительства на COVID-19, становится министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като, пост министра юстиции - Ясухиро Ханаси, министра образования - Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства возглавит Тэцуо Номура.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов