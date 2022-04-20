Премьер-министр Киргизии обсудит в США возможность инвестирования в энергетику страны

Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров отправился в Вашингтон с рабочим визитом. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает ИА 24.kg со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как информирует пресс-служба, глава киргизского кабмина примет участие в ежегодном совещании совета управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также проведет ряд встреч в рамках 30-летия сотрудничества Киргизской Республики со Всемирным банком.

«На данных встречах будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе касающихся развития экономики и возобновляемых источников энергии, привлечения инвестиций в энергетику, строительства малых ГЭС и Камбар-Атинской ГЭС-1», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что правительство Киргизии придает большое значение развитию возобновляемых источников энергии, охране окружающей среды, реализации проектов в области безопасной энергетики и сохранения экологического баланса, в том числе соглашениям, достигнутым в ходе климатического саммита мировых лидеров в городе Глазго.

Сообщается, что на встречах будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе касающихся развития экономики и возобновляемых источников энергии, привлечения инвестиций в энергетику и строительства малых ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1.

В официальной делегации Киргизии также присутствуют министр финансов Алмаз Бакетаев и министр юстиции Аяз Баетов.

Фото: sputnik.kg