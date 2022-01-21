Предпринимателей Алматы пострадавших от беспорядков освободят от коммунальных платежей на 3 месяца

Об этом сообщил Аким Алматы в своем выступлении на Активе города по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города рассказал о мерах поддержки МСБ, передает пресс-служба акимата города.
Согласно последним данным в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% составили субъекты МСБ с суммой ущерба 43 млрд тенге.
По словам акима, Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба.
Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz.
По механизму – возмещение будет производиться по стоимости утраченного имущества либо стоимости работ на его восстановление.
«Для рассмотрения заявок и организации работы по возмещению создается отдельная Комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», профессиональными ассоциациями", - отметил Б. Сагинтаев.
Акимат со своей стороны окажет МСБ финансовую и нефинансовую поддержку:
Аким сообщил, что в городскую программу Almaty Business-2025 будут внесены следующие изменения: