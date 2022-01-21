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21.01.2022

Предпринимателей Алматы пострадавших от беспорядков освободят от коммунальных платежей на 3 месяца

Предпринимателей Алматы пострадавших от беспорядков освободят от коммунальных платежей на 3 месяца

Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz.

Об этом сообщил Аким Алматы в своем выступлении на Активе города по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города рассказал о мерах поддержки МСБ, передает пресс-служба акимата города.

Согласно последним данным в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% составили субъекты МСБ с суммой ущерба 43 млрд тенге. 

По словам акима, Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба.

Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz.

По механизму – возмещение будет производиться по стоимости утраченного имущества либо стоимости работ на его восстановление. 

«Для рассмотрения заявок и организации работы по возмещению создается отдельная Комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», профессиональными ассоциациями", - отметил Б. Сагинтаев.

Акимат со своей стороны окажет МСБ финансовую и нефинансовую поддержку:

  • Будут освобождены от коммунальных расходов пострадавшие МСБ на 3 месяца.
  • Будут освобождены от аренды МСБ по коммунальным объектам сроком на 6 месяцев.
  • Ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу. 

Аким сообщил, что в городскую программу Almaty Business-2025 будут внесены следующие изменения:

  1. По целевой поддержке пострадавшего МСБ будет внедрен продукт кредитования до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2% сроком до 12 месяцев, под залог и/или частичную гарантию СПК «Алматы».
  2. Будет предоставлена отсрочка по погашению основного долга, а также освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед Almaty Finance и МФО Almaty, по обращениям.
  3. Для поддержки всех предпринимателей города предусмотрено увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, т.е. до 90 месяцев, снижение ставки по беззалоговому кредитованию с 12% до 9%.
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