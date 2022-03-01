Правящую партию Казахстана "Нур Отан" переименовали в "Аманат"

Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов предложил переименовать партию власти Nur Otan в "Аманат". Это предложение поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В переводе слово "аманат" означает "завет предков", "наказ будущим поколениям", "аманат" - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа", - отметил президент.

"Nur Otan" ("Нур Отан", в переводе "Свет отечества") - крупнейшая партия Казахстана. Она была основана в 1999 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева как партия "Отан".

В конце января этого года партию Nur Otan, лидером которой со дня ее основания был Назарбаев, возглавил президент Токаев. Это произошло после нескольких дней беспорядков в начале месяца.

"Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии. Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название "Аманат" как дань уважения нашим предкам. Предлагаем переименовать партию в "Аманат" на сегодняшнем съезде", - сказал Кошанов на съезде.

Фото: belta.by