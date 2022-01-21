Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительные $12 млрд на поддержку малого бизнеса

Власти Южной Кореи предложили выделить дополнительные бюджетные средства в размере около $12 млрд на 2022 год, что преимущественно направлено на поддержку малого бизнеса, который продолжает страдать из-за пандемии коронавируса.

Законопроект об увеличении бюджета, одобренный кабинетом министров страны в пятницу, предусматривает использование основной части денежных средств общим объемом 14 трлн корейских вон ($11,74 млрд) для оказания поддержки представителям сферы торговли, на которых негативно сказались ограничения, связанные с пандемией.

Согласно прогнозам министерства финансов страны, около 3,2 млн компаний получат по 3 млн корейских вон.

При этом ведомство планирует финансировать основную часть дополнительных расходов за счет выпуска облигаций. Парламент Южной Кореи в декабре уже одобрил масштабный государственный бюджет в размере 607 трлн вон на 2022 год, стремясь поддержать экономику и стимулировать ее восстановление.

Расширение бюджета приведет к росту отношения госдолга страны к ВВП до 50,1% в текущем году с 47,3% в 2021 году.

Министерство планирует направить законопроект о дополнительных бюджетных средствах в парламент в понедельник.

Фото: rbc.ru