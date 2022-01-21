  1. Главная
  2. Новости
21.01.2022

Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительные $12 млрд на поддержку малого бизнеса

Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительные $12 млрд на поддержку малого бизнеса

Власти Южной Кореи предложили расширить бюджет на $12 млрд с целью поддержки малого бизнеса.

Власти Южной Кореи предложили выделить дополнительные бюджетные средства в размере около $12 млрд на 2022 год, что преимущественно направлено на поддержку малого бизнеса, который продолжает страдать из-за пандемии коронавируса.

Законопроект об увеличении бюджета, одобренный кабинетом министров страны в пятницу, предусматривает использование основной части денежных средств общим объемом 14 трлн корейских вон ($11,74 млрд) для оказания поддержки представителям сферы торговли, на которых негативно сказались ограничения, связанные с пандемией.

Согласно прогнозам министерства финансов страны, около 3,2 млн компаний получат по 3 млн корейских вон.

При этом ведомство планирует финансировать основную часть дополнительных расходов за счет выпуска облигаций. Парламент Южной Кореи в декабре уже одобрил масштабный государственный бюджет в размере 607 трлн вон на 2022 год, стремясь поддержать экономику и стимулировать ее восстановление.

Расширение бюджета приведет к росту отношения госдолга страны к ВВП до 50,1% в текущем году с 47,3% в 2021 году.

Министерство планирует направить законопроект о дополнительных бюджетных средствах в парламент в понедельник.

Фото: rbc.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости