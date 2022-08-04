Правительство Шри-Ланки разрабатывает план выхода из экономического кризиса

Правительство Шри-Ланки разрабатывает план по выводу страны из экономического кризиса, он будет рассчитан на 25 лет и призван сделать экономику Шри-Ланку конкурентоспособной и экспортно-ориентированной, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление президента страны Ранила Викремисингхе.

По его словам, власти страны начали переговоры с МФВ относительно "плана спасения" экономики страны, рассчитанного на четыре года, а также приступили к окончательной доработке плана реструктуризации задолженности.

"Мы направим план в Международный валютный фонд в ближайшем будущем, и проведем переговоры со странами, предоставлявшими кредитную помощь", - сказал он.

Выступая в парламенте, Викремисингхе отметил, что Шри-Ланке нужны "долгосрочные решения и прочная основа для предотвращения повторения экономических кризисов".

"Экономику нужно модернизировать. Нужно добиться экономической стабильности (в стране), преобразования экономики в экспортно-ориентированную. В этой связи мы сейчас готовим необходимые планы, доклады, нормативные акты, законопроекты", - отметил он.

Также он заявил, что власти уже приняли меры во избежание дефицита продовольствия, медикаментов первой необходимости и медицинского оборудования. Президент поблагодарил Индию и ее премьера Нарендру Моди за то, что Дели "подарил Шри-Ланке глоток жизни", предоставив помощь по кредитным линиям, это позволил сделать закупки продовольствия, медикаментов и топлива.

В апреле Шри-Ланка объявила, что приостанавливает выплаты по всем внешним обязательствам. Ее внешний госдолг составляет $51 млрд, причем к 2027 году страна должна выплатить $28 млрд.

В июле экс-президент Готабайя Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.

Фото: rbc.ru