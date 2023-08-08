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08.08.2023

Правительство Казахстана выделило свыше $11 млн на увеличение мощности опреснительного завода "Каспий"

Правительство Казахстана выделило свыше $11 млн на увеличение мощности опреснительного завода "Каспий"

Согласно расчетам, завершение проекта позволит заводу увеличить производительность питьевой воды до 40 тыс. куб. м в сутки.

Правительство Казахстана выделило 5,08 млрд тенге (более $11,4 млн) на увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

"Правительством Казахстана принимаются меры для решения вопроса с обеспечением пресной водой жителей Мангистауской области. Из резерва правительства выделены средства в сумме 5,08 млрд тенге на завершение проекта "Расширение опреснительного завода "Каспий" в городе Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов", - говорится в сообщении.

Согласно расчетам, завершение проекта позволит заводу увеличить производительность питьевой воды до 40 тыс. куб. м в сутки. Прежняя производительность предприятия составляла вдвое меньший объем.

"5 июля в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр ознакомился с ходом реализации проекта. Глава правительства отметил, что запуск завода имеет большое значение для 180 тыс. жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области", - пояснили в пресс-службе. По информации администрации Мангистауской области, строительно-монтажные работы по проекту выполнены на 80%.

В июне 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству решить проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области и увеличить мощности опреснительного завода "Каспий". 

Фото: akorda.kz

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Казахстан
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