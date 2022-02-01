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01.02.2022

Правительство Австралии направит $1,3 млрд на развивающие экономику страны исследования

Правительство Австралии направит $1,3 млрд на развивающие экономику страны исследования

Власти Австралии выделят 1,6 млрд австралийских долларов на меры по стимулированию научных исследований, направленных на развитие ее экономики.

Власти Австралии выделят 1,6 млрд австралийских долларов ($1,32 млрд) на меры по стимулированию научных исследований, направленных на развитие ее экономики и повышение ее устойчивости перед лицом кризисов. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По словам главы правительства, эти инвестиции станут первой частью более значительного пакета "финансирования объемом в 2,2 млрд австралийских долларов ($1,55 млрд), который будет направлен на развитие шести приоритетных областей, в том числе таких как добыча важнейших ископаемых, производство продуктов питания и медицинских изделий и переработка бытовых отходов", в течение следующих десяти лет. "Мы будем инвестировать в проекты по мере прохождения ими определенных этапов развития, <…> и их быстрая реализация будет означать скорейшее укрепление экономики Австралии", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Отмечается, что в рамках первого пакета финансирования 150 млн австралийских долларов ($106,2 млн) будут направлены государственному объединению научных и прикладных исследований CSIRO для финансирования исследований, позволяющих развивать приоритетные отрасли экономики, в том числе оборонную и космическую промышленность. Такая же сумма будет распределена между 50 ведущими предприятиями страны для того, чтобы помочь им в "создании новых рабочих мест, повышении заработной платы и разработке новых продуктов".

Еще порядка 500 млн австралийских долларов ($353,9 млн) будут распределены среди 1,8 тыс. ученых и исследователей в качестве грантов, около 300 млн австралийских долларов ($212,4 млн) будут направлены на стипендии и премии для 800 лучших аспирантов и преподавателей австралийских вузов, что, по мнению министра по делам занятости, профессиональной подготовки, малого и семейного бизнеса Стюарта Роберта, поможет "в течение 10 лет коренным образом изменить кадровый состав университетов Австралии". Оставшиеся средства будут инвестированы в специально созданный фонд развития экономики Австралии, который займется поддержкой новых исследовательских проектов.

Фото: rg.ru

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