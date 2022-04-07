Потери криптоиндустрии от хакеров достигли в $1,2 млрд

С начала года потери криптоиндустрии от действий хакеров достигли $1,22 млрд.

За первый квартал 2022 года криптопроекты потеряли в результате действий хакеров и мошенников более $1,22 млрд. Это на 695% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на отчет Immunefi. В фокусе активности злоумышленников оказалась экосистема DeFi. До 99% потерь связаны с эксплойтами ПО, включая крупнейшие с начала года взломы Wormhole и Ronin — на $319 млн и $625 млн соответственно.