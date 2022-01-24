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24.01.2022

Потери экономики Германии от пандемии составляют около 350 млрд евро

Потери экономики Германии от пандемии составляют около 350 млрд евро

Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 млрд евро.

Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 млрд евро, следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), выдержки из которого приводит агентство dpa.

Согласно экспертной оценке IW, значительная доля этих потерь относится к частному потреблению, сократившемуся, среди прочего, от локдаунов, отмечает "Немецкая волна". Несмотря на то, что ВВП Германии к концу 2022 года может вновь достичь того уровня, что был до начала пандемии, даже в этом случае в экономической продуктивности будет оставаться "заметная лакуна", которой бы не было, если бы не было пандемии, говорится в аналитической записке.

"Только при условии сильного экономического роста в ближайшие несколько лет станет возможно шаг за шагом ликвидировать провалы в добавленной стоимости и доходах, вызванные пандемией", - подчеркивается в документе.

В текущем году правительство Германии рассчитывает на увеличение ВВП до 3,6%. Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), ВВП Германии в 2021 году вырос на 2,7% после падения на 4,6% в 2020 году.

Фото: dw.com

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