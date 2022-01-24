Потери экономики Германии от пандемии составляют около 350 млрд евро

Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 млрд евро, следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), выдержки из которого приводит агентство dpa.

Согласно экспертной оценке IW, значительная доля этих потерь относится к частному потреблению, сократившемуся, среди прочего, от локдаунов, отмечает "Немецкая волна". Несмотря на то, что ВВП Германии к концу 2022 года может вновь достичь того уровня, что был до начала пандемии, даже в этом случае в экономической продуктивности будет оставаться "заметная лакуна", которой бы не было, если бы не было пандемии, говорится в аналитической записке.

"Только при условии сильного экономического роста в ближайшие несколько лет станет возможно шаг за шагом ликвидировать провалы в добавленной стоимости и доходах, вызванные пандемией", - подчеркивается в документе.

В текущем году правительство Германии рассчитывает на увеличение ВВП до 3,6%. Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), ВВП Германии в 2021 году вырос на 2,7% после падения на 4,6% в 2020 году.

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