PayPal запускает собственный стейблкоин, привязанный к доллару

Как говорится в пресс-релизе компании, PayPal USD на 100% обеспечен долларовыми депозитами, краткосрочными US Treasuries и аналогичными денежными эквивалентами.

"Полностью обеспеченные, регулируемые стейблкоины способны трансформировать платежи в web3 и цифровых средах. Чтобы реализовать этот появляющийся потенциал, мы запускаем стейблкоин PayPal USD", - отмечается в пресс-релизе.

По словам главного исполнительного директора компании Дэна Шульмана, движение в сторону цифровых валют требует наличия стабильного инструмента, который одновременно был бы близок к цифровым активам и легко связывался с фиатными валютами, такими как доллар США.

"Наша приверженность ответственным инновациям и соблюдению норм, а также опыт предоставления новых возможностей клиентам создают основу, необходимую для содействия росту цифровых платежей через PayPal USD", - отмечает Шульман.

Клиенты компании, покупающие ее стейблкоин, смогут переводить PayPal USD между счетами PayPal и совместимыми внешними кошельками, отправлять переводы другим людям через PayPal USD, а также использовать его для оплаты покупок. Кроме того, у них будет возможность конвертировать PayPal USD в ряд криптовалют, поддерживаемых PayPal.

Акции PayPal прибавляют в цене 1,4% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.

Фото: tadviser.ru