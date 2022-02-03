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03.02.2022

Пакистану выделят транш в $1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования от МВФ

Пакистану выделят транш в $1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере $1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере $1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг газетой Dawn.

"Исполнительный совет МВФ завершил консультации 2021 года с Пакистаном в соответствии со Статьей IV и шестой обзор принятых Исламабадом мер в рамках EFF, - говорится в сообщении Фонда. - Завершение обзора позволяет [пакистанским] властям получить 750 млн специальных прав заимствования [SDR, расчетная единица МВФ], [что эквивалентно] примерно $1 млрд".

Программа финансовой помощи для Пакистана в размере около $6 млрд была одобрена руководством фонда 3 июля 2019 года. Первые пять траншей МВФ, уже предоставленные Исламабаду, составили в сумме $2 млрд. Седьмой и восьмой обзоры выполнения Пакистаном требований фонда в рамках EFF, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики, ожидаются в апреле и сентябре 2022 года.

Фото: ria.ru

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