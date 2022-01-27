Операционная прибыль Samsung Electronics в 4кв подскочила на 53%

Крупнейший в мире производитель чипов памяти и смартфонов Samsung Electronics Co Ltd спрогнозировал восстановление мирового спроса на технологические устройства в четверг, отчитавшись о лучшем четвертом квартале за последние четыре года. При этом корейский гигант предупредил о сохранении проблем, связанных с цепочками поставок и COVID-19.

Операционная прибыль Samsung за квартал с октября по декабрь выросла на 53% до 13,9 триллиона вон ($11,6 миллиарда) с 9 триллионов вон годом ранее, чему способствовали высокие продажи чипов памяти и увеличение маржи контрактного производства микросхем.

Это соответствует прогнозу компании в 13,8 триллиона вон, сделанному ранее в этом месяце.

Консолидированная выручка за четвертый квартал 2021 года достигла 76,57 триллиона корейских вон, немного превысив прогноз компании.

Фото: bbc.com