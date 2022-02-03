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03.02.2022

ОПЕК+ решила сохранить наращивание добычи на 400 тыс. б/с в марте

ОПЕК+ решила сохранить наращивание добычи на 400 тыс. б/с в марте

Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники "Интерфакса".

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с.

План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Следующая встреч министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.

Фото: ria.ru

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