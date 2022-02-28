Обменные пункты в Нур-Султане и Алматы приостановили продажу иностранной валюты

Также обменники не продают и не покупают евро и рубли.

"Сейчас обменные пункты не продают и не покупают валюту. Торги планируется открыть после торгов на KASE", - сообщил "Интерфаксу" президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

В понедельник Национальный банк Казахстана совместно с KASE приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США. Планируется, что 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона.

Регулятор отметил, что это временные меры, которые позволят минимизировать давление со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.

Нацбанк Казахстана также сообщил, что 28 февраля до 15:00 по местному времени может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.

Нацбанк Казахстана 27 февраля сообщил, что готов проводить валютные интервенции при необходимости, объемы и частота будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана с 21 по 25 февраля провел валютные интервенции на сумму $176 млн, повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5%. Также была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета.

Официальный курс на 28 февраля 467,09/$1.

Фото: almaty.tv