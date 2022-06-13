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13.06.2022

Объем вложений китайских компаний в иностранные бумаги в 2021 году приблизился к $1 трлн

Объем вложений китайских компаний в иностранные бумаги в 2021 году приблизился к $1 трлн

Объем портфельных иностранных инвестиций банков и компаний Китая, без учета резервных активов, на конец 2021 года составлял $979,7 млрд.

Объем портфельных иностранных инвестиций банков и компаний Китая, без учета резервных активов, на конец 2021 года составлял $979,7 млрд, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

В том числе на вложения в акции пришлось $648,4 млрд, в облигации - $331,3 млрд.

Небанковские финансовые учреждения владели бумагами на сумму $390,4 млрд, что составляет около 40% общей суммы. Инвестиции банков составляли $238,1 млрд, или 24%, приводит данные SAFE агентство "Синьхуа".

На нефинансовый сектор пришлось 36% совокупного объема инвестиций - $351,2 млрд.

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