Объем вложений китайских компаний в иностранные бумаги в 2021 году приблизился к $1 трлн

Объем портфельных иностранных инвестиций банков и компаний Китая, без учета резервных активов, на конец 2021 года составлял $979,7 млрд, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

В том числе на вложения в акции пришлось $648,4 млрд, в облигации - $331,3 млрд.

Небанковские финансовые учреждения владели бумагами на сумму $390,4 млрд, что составляет около 40% общей суммы. Инвестиции банков составляли $238,1 млрд, или 24%, приводит данные SAFE агентство "Синьхуа".

На нефинансовый сектор пришлось 36% совокупного объема инвестиций - $351,2 млрд.