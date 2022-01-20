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20.01.2022

Объем рынка гейм-индустрии составил рекордные $175 млрд

Объем рынка гейм-индустрии составил рекордные $175 млрд

Число людей, признающих себя геймерами, достигло 3 млрд человек, а объем рынка составил рекордные $175 млрд.

Число людей, признающих себя геймерами, достигло 3 млрд человек, а объем рынка составил рекордные $175 млрд. В топ-5 стран по объему потребления геймингового контента вошли Китай, США, Южная Корея, Япония и Россия. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG (Boston Consulting Group).

"К концу 2021 года число людей, признающих себя геймерами, достигло 3 млрд человек, а объем рынка достиг рекордных значений в 175 млрд долларов США", - сообщает BCG.

Один из авторов отчета Дэвид Панханс отмечает, что сейчас формируется новый важный рынок, который будет оказывать мощное культурное и финансовое влияние на международном уровне. Если раньше имидж и репутация страны формировались благодаря успехам в музыке, кино, науке и других отраслях, то сегодня борьба ведется в игровом пространстве. "Мы видим формирование нового важного рынка, который все больше будет оказывать культурное и финансовое влияние на мировом уровне. Если еще несколько лет назад мы говорили о роли музыки и кино, то сегодня борьба за сердца и умы потребителя ведется в игровом пространстве. Приобретение репутации в играх и киберспорте может оказаться не менее важно для имиджа страны, чем нахождение на переднем крае науки и спорта, а для крупных компаний и капитала игры представляют новые возможности для взаимодействия с их брендами, а также новых инвестиций", - говорит Панханс.

Еще в 2018 году инвестиции в компании, занимающиеся видеоиграми составили $5,8 млрд, а в 2020 году эта цифра выросла более чем в пять раз, составив $33 млрд. В исследовании отмечается, что одними из самых популярных игр во всей индустрии стали League of Legend, Final Fantasy, Fortnite, серия FIFA, Dota-2, третья часть "Ведьмы", Unchartered и другие.

Фото: rg.ru

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