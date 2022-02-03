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03.02.2022

Новый аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплаты по возмещению ущерба

Новый аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплаты по возмещению ущерба

Аким города Алматы Е.Досаев встретился с предпринимателями и представителями бизнеса, пострадавшего во время трагических январских событий.

В ходе встречи глава города обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплат и компенсации по возмещению ущерба, сообщает пресс-служба акимата города. 

Ранее Региональная комиссия выявила недоработки в механизме по возмещению ущерба и внесла свои конкретные предложения.  Предложения акимата  1 февраля 2022 года в оперативном порядке были согласованы с Министерством национальной экономики РК и одобрены на уровне правительственной комисии. Сегодня будут внесены соответствующие изменения  и дополнения в Правила возмещения ущерба.

Основные улучшения касаются имущественного вреда по товарно-материальным ценностям, теперь  предусмотрен механизм возмещения ущерба также по поврежденному недвижимому, движимому имуществу, утраченному и не подлежащему восстановлению оборудованию по упрощенному механизму с предельной суммой выплат до 5 млн тенге. Это позволит значительно расширить охват  пострадавщих субьектов бизнеса и ускорить выплату компенсации. Также наряду со средствами из  государственного  бюджета теперь предусматриваются выплаты из частных средств фондов. Работа по совершенствованию процесса по выплате компенсации продолжается.

Напомним, что пострадавших предпринимателей также освободят от коммунальных расходов на 3 месяца, арендаторов коммунальной собственности города – от арендной платы на 6 месяцев. Дополнительно по городской программе «Almaty Business-2025» бизнесменам предоставят льготный займ на пополнение оборотных средств до 10 млн тенге под 2% годовых на 12 месяцев под залог либо частичную гарантию СПК «Алматы». В ТОО «Алматы финанс» и ТОО «МФО Алматы» пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку по погашению основного долга, отменят штрафы и пени на срок до 180 дней.

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