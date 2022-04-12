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12.04.2022

Nokia прекращает деятельность на территории России

Nokia прекращает деятельность на территории России

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка.

В первые же дни после 24 февраля в компании стали понимать, что оставаться в России невозможно, говорится в пресс-релизе. За эти недели Nokia приостановила поставки в России, свернула новые проекты и стала выводить из страны проекты по разработке.

"Теперь мы можем объявить об уходе с российского рынка, - говорится в сообщении. - Нашим приоритетом в этой ситуации остается безопасность и благополучие наших сотрудников".

В Nokia напомнили, что западные страны из гуманитарных соображений предостерегли от обрушения телекоммуникационных сетей в России и подчеркнули, что важно обеспечить россиянам сохранение доступа к интернету и информации извне. В связи с этим, даже с уходом из России Nokia оставит для себя задачу поддерживать эти сети и подавать заявки на лицензии, необходимые для обеспечения этой поддержки, до той степени, до какой это не противоречит действующим санкциям.

На Россию в 2021 году пришлось менее 2% чистых продаж Nokia, поэтому в компании не ждут, что это скажется на ее финансовых показателях за 2022 год.

Фото: lenta.ru

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