Nikkei: крупнейшие компании мира столкнулись с первым за семь кварталов снижением прибыли

Крупнейшие компании и корпорации мира в апреле-июне этого года столкнулись с первым за семь кварталов снижением объемов прибыли. Об этом во вторник сообщает ведущая японская деловая газета Nikkei.

По результатам исследования, заказанного японским изданием, общая прибыль 4,5 тыс. ведущих компаний мира, на которых приходится порядка 80% всей рыночной капитализации, в апреле-июне этого года снизилась на 7% до отметки в $849,3 млрд. Отмечается, что это первое снижение прибыли для крупнейших мировых компаний с июля-сентября 2020 года. Среди основных причин называется рост цен на энергоносители и локдауны в китайских городах из-за новых вспышек распространения коронавируса. В то же время прогнозируется, что в июле-сентябре текущего года крупнейшие мировые компании достигнут увеличения прибыли в размере порядка 12%.

С наибольшим снижением прибыли в указанный период столкнулись производители авто (снижение на 29%), электроники (18%) и бытовой техники (4%). Несмотря на первое за семь кварталов снижение прибыли, отмечается, что уровень доходов крупнейших мировых компаний в среднем на 40% выше, чем в докоронавирусный период (апрель-июль 2019 года).

Фото: Vehicle History