Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей. Такие данные приводятся в квартальной отчетности компании, опубликованной во вторник на ее сайте.

В апреле текущего года компания, лишившаяся 200 тыс. подписчиков на фоне ухода с российского рынка, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят 2 млн платных подписчиков. В действительности их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Выручка компании за отчетный период превысила $7,97 млрд, а прибыль - $1,44 млрд. По итогам первого квартала этого года компания отчиталась о выручке в размере $7,86 млрд и прибыли в размере $1,59 млрд.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует почти в 200 странах.

Фото: fortune.com