  1. Главная
  2. Новости
20.07.2022

Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей. Такие данные приводятся в квартальной отчетности компании, опубликованной во вторник на ее сайте.

В апреле текущего года компания, лишившаяся 200 тыс. подписчиков на фоне ухода с российского рынка, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят 2 млн платных подписчиков. В действительности их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Выручка компании за отчетный период превысила $7,97 млрд, а прибыль - $1,44 млрд. По итогам первого квартала этого года компания отчиталась о выручке в размере $7,86 млрд и прибыли в размере $1,59 млрд.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует почти в 200 странах.

Фото: fortune.com

Поделиться
Самые богатые компанииМировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В понедельник, в 15:42Как лучше погашать кредит досрочно?
03.08.2022Более 9-ти миллиардов тенге налогов уплатила компания Qazaq Oil
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
Новостная лента
Все новости