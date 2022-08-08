Нацбанк Румынии повысил базовую ставку до 5,5%

В дополнение к ключевой процентной ставке ставка по ломбардным кредитам была увеличена на 75 базисных пунктов — до 6,5%. Ставка по депозитам также была увеличена на 75 базисных пунктов — до 4,5%.

В последний раз Центральный банк Румынии вносил изменения в ключевую процентную ставку в начале июля. Тогда он повысил ее сразу на 100 базисных пунктов — с 3,75% до 4,75%.

Сейчас большинство аналитиков ожидали увеличения на 100 базисных пунктов, но были и прогнозы на 75 базисных пунктов. Аналитики ожидают, что совет директоров Центрального банка повысит ключевую процентную ставку в Румынии до 6,25% к концу года.

В июне годовой уровень инфляции в Румынии ускорился до 15,1% по сравнению с 14,5%, зафиксированными в мае. Центральный банк ожидает, что инфляция составит 12,5% в конце года и 6,7% в конце 2023 года.

Фото: goldenfront.ru