Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15% по итогам 2022 года

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14% с 7 июня 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора. По словам Председателя НБК Г. Пирматова, данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда.

«Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. По итогам текущего года Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия», – сказал он.

Как отметил Галымжан Пирматов, прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза.

«Риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на рост цен на регулируемые услуги», – подчеркнул Председатель Нацбанка.

Согласно представленным НБК прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики всех основных отраслей. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики.

Галымжан Пирматов подчеркнул, что, учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, регулятор считает, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

«Национальный Банк продолжит следить за ситуацией на мировых рынках, развитием геополитического кризиса и реализацией проинфляционных рисков. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике», – заключил Г. Пирматов.