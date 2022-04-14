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14.04.2022

На системе Oqylyq.kz прошел Международный Математический Конкурс «Кенгуру»

На системе Oqylyq.kz прошел Международный Математический Конкурс «Кенгуру»

4-12 апреля на платформе Oqylyq.kz прошел Международный Математический Конкурс «Кенгуру».

Данный конкурс направлен на выявление и развитие одаренных школьников, а также развитие грамотности чтения, математической грамотности и углублений познаний по основам наук среди учащихся общеобразовательных школ. Организатором выступил РГКП «Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки Казахстана.  

Мероприятие проходило в онлайн-формате на системе дистанционного обучения Oqylyq.kz с использованием технологий автоматизированного прокторинга. Данная технология позволяет программе самостоятельно верифицировать личность учащегося, следить за его поведением, направлением взгляда, фиксировать и записывать нарушения на видео, которые могут храниться в течение нескольких месяцев.

В Конкурсе принимали участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ Казахстана. По предварительным данным общее количество участников составило около 40 тыс. человек. 

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