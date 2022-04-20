Мосбиржу лишают статуса "признанной биржи"

Великобритания отзывает у "Московской биржи" статус "признанной биржи" и, тем самым, лишает инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот, сообщается в пресс-релизе казначейства Британии.

"Это означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на "Мосбирже", но существующие инвестиции будут защищены", - говорится в пресс-релизе.

Финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер заявила, что этот шаг нужно трактовать как четкий сигнал - "нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию". Он стал продолжением политики изоляции России в связи со спецоперацией на Украине.

Статус признанной фондовой биржи - это классификация, присваиваемая Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) для целей налогообложения. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.

Фото: interfax.ru