  1. Главная
  2. Новости
В прошлый четверг, в 7:15

Moody's понизило рейтинги Международного инвестиционного банка с "А3"до "Ba1

Moody's понизило рейтинги Международного инвестиционного банка с "А3"до "Ba1

Moody's понизило рейтинги МИБа до "Ba1".

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Международного инвестиционного банка (МИБ) до "Ba1" с "A3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения.

Рейтинговое действие обусловлено тем, что 2 марта четыре страны-члена Европейского союза, которые являются акционерами МИБ, объявили о намерении выйти из их числа.

Министерства финансов Чехии, Румынии, Словакии и Болгарии заявили о намерении прекратить свое участие в МИБе. Следовательно, Moody's больше не предполагает, что эти акционеры будут оказывать какую-либо дополнительную поддержку банку в ситуации финансового кризиса, отмечается в сообщении.

Созданный в 1970 году МИБ является международным финансовым институтом, акционерами которого выступают РФ, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Фото: nonews.co

Поделиться
Moody's
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлый четверг, в 11:50Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
04.03.2022Полезный гайд при релокации ИТ компании в Казахстан
Новостная лента
Все новости