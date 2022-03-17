Moody's понизило рейтинги Международного инвестиционного банка с "А3"до "Ba1

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Международного инвестиционного банка (МИБ) до "Ba1" с "A3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения.

Рейтинговое действие обусловлено тем, что 2 марта четыре страны-члена Европейского союза, которые являются акционерами МИБ, объявили о намерении выйти из их числа.

Министерства финансов Чехии, Румынии, Словакии и Болгарии заявили о намерении прекратить свое участие в МИБе. Следовательно, Moody's больше не предполагает, что эти акционеры будут оказывать какую-либо дополнительную поддержку банку в ситуации финансового кризиса, отмечается в сообщении.

Созданный в 1970 году МИБ является международным финансовым институтом, акционерами которого выступают РФ, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

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