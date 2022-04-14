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14.04.2022

Moody's подтвердило рейтинги АО "Банк "Bank RBK"

Moody's подтвердило рейтинги АО "Банк "Bank RBK"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги АО "Банк "Bank RBK.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги АО "Банк "Bank RBK" и изменило прогноз по рейтингам на "Стабильный".

  • Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте "В2"; 
  • Краткосрочный рейтинг по депозитам банка "Not Prime"; 
  • Скорректированная базовая оценка кредитоспособности "b3";
  • Базовая оценка кредитоспособности "b3" - Долгосрочный рейтинг риска контрагента "B1"; 
  • Краткосрочный рейтинг риска контрагента "Not Prime"; 
  • Долгосрочная оценка риска контрагента "B1(cr)"; 
  • Краткосрочная оценка риска контрагента "Not Prime (cr)".

Фото: inbusiness.kz

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