Moody's подтвердило рейтинги АО "Банк "Bank RBK"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги АО "Банк "Bank RBK" и изменило прогноз по рейтингам на "Стабильный".
- Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте "В2";
- Краткосрочный рейтинг по депозитам банка "Not Prime";
- Скорректированная базовая оценка кредитоспособности "b3";
- Базовая оценка кредитоспособности "b3" - Долгосрочный рейтинг риска контрагента "B1";
- Краткосрочный рейтинг риска контрагента "Not Prime";
- Долгосрочная оценка риска контрагента "B1(cr)";
- Краткосрочная оценка риска контрагента "Not Prime (cr)".
Фото: inbusiness.kz