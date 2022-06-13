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13.06.2022

МОН Казахстана разделили на два ведомства

МОН Казахстана разделили на два ведомства

Теперь в стране будут вместо него министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления. Согласно документу, министерство образования и науки республики разделилось на два отдельных ведомства.

"Постановляю реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казахстан путем разделения его на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования", - говорится в указе главы государства, который приводит его пресс-служба.

Так, министерству просвещения передаются функции и полномочия прежнего ведомства в области дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, а также охраны прав детей. Его главой назначен прежний руководитель министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Министром науки и высшего образования стал Саясат Нурбек, который ранее был депутатом Мажилиса - нижней палаты казахстанского парламента. Его ведомство будет курировать вопросы высшего и послевузовского образования, языковой политики и науки.

Фото: primerminister.kz

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