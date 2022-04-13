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13.04.2022

Мобильные приложения Сбербанка перестали быть доступны в Google Play

Мобильные приложения Сбербанка перестали быть доступны в Google Play

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции.

Большинство мобильных приложений Сбербанка из-за санкций недоступны для скачивания и обновления в магазине Google Play (устройства на платформе Android), сообщает Интерфакс. 

Как говорится в сообщении банка, в частности, перестал быть доступен "Сбербанк онлайн". Ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, отмечает кредитная организация.

Из Google Play также удалены такие приложения банка, как "СберБизнес", "Сбербанк инвестор", "СберИнвестор X", "Сбербанк инкассация", "СберKids", "СберСпасибо" и "Акционер Сбера", убедились корреспонденты "Интерфакса".

Накануне Сбербанк сообщил, что его мобильные приложения перестали быть доступны в магазине App Store (устройства на платформе iOS).

Фото: newsler.ru

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